Экономьте свое время с AccessBank!

Сезон отпусков подходит к концу и увеличивается количество клиентов, посещающих филиалы банка. Кроме того, наблюдается увеличение количества инфицированных граждан. На фоне этого AccessBank рекомендует своим клиентам пользоваться функцией онлайн-очередь, которая позволяет назначить точное время прихода в банк и избавляет клиента от ожидания.

Хотелось бы напомнить, что множество банковских услуг доступны клиентам без того, чтобы они приходили в отделения банка. Клиенты могут совершать необходимые операции, зайдя на платформу онлайн-платежей AccessBank- https://myaccess.az/login/, или воспользовавшись мобильным приложением банка - myAccess. Если клиенты не cмогут найти в myAccess нужный им сервис, то пройдя запись в онлайн-очереди, они, без длительного ожидания будут обслужены в людом из филиалов AccessBank.

Пройдя по ссылке https://www.accessbank.az/en/private/online-queue/ можно занять онлайн очередь в удобном клиенту филиале. Просим клиентов быть в филиале за 5 минут до назначенного времени. Онлайн очередь возможно занять как на день обращения к этой услуге, так и на срок до 9 рабочих дней.

Услуга активна в филиалах AccessBank в Баку (за исключением Бадамдарского филиала) и в Гяндже.