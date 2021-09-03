Покупки в Интернете с помощью платежных карт АВВ Mastercard стали безопаснее!

Партнер АВВ международная платежная компания Masterсard ввела новые стандарты кибербезопасности в регионе. Нововведение гарантирует владельцам карт АВВ Mastercard безопасность при совершении покупок в Интернете.

Новое решение, которое предлагает Mastercard владельцам карт и субъектам электронной коммерции - M4M (МDES for Merchants) система, основанная на технологии токенизации. Благодаря этой технологии вся информация о карте клиента скрывается во время платежной операции. Это обеспечивает максимальную безопасность. Также она способствует ускорению, упрощению и защите процессов покупок на онлайн-платформах и в мобильных приложениях. Значительно упрощается процедура регулярных платежей по подписке, таких как музыка, видеоуслуги и счета за коммунальные услуги.

Технология токенизации разработана с учетом растущих тенденций онлайн-покупок по всему миру. Объем онлайн-покупок в Азербайджане также увеличивается.

Заместитель Председателя Правления АВВ Эльмир Хабибуллаев отметил, что данное нововведение будет способствовать развитию традиций онлайн-покупок и безналичных расчетов: «Безопасность карточных счетов - важная часть клиентского опыта. Нововведение, внедренное АВВ совместно с Mastercard, поможет предотвратить киберпреступность и более надежно защитить средства клиентов на их карточных счетах».

Эрдем Чакар, региональный менеджер международной платежной системы Masterсard, сказал, что технология токенизации Mastercard в настоящее время используется на более чем 100 миллионах платежных карт в более чем 45 странах мира: «Мы гордимся тем, что ввели новое решение, основанное на технологии токенизации в Азербайджане. Это еще больше расширит возможности пользователей карт контролировать свои средства».

АВВ предлагает своим клиентам широкий выбор платежных карт Mastercard. Ознакомиться с картами и заказать их онлайн можно здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.