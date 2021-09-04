ЕС нацелен на рост экспортного потенциала МСП в Азербайджане - Виктор Божков

ШЕКИ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) нацелен на увеличение экспортного потенциала малых и средних предприятий (МСП) в Азербайджане. Об этом, как сообщает в субботу Trend, сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Виктор Божков в ходе продовольственного фестиваля в Шеки.

По его словам, ЕС всесторонне поддерживает азербайджанские структуры и реализует с ними совместные проекты.

«В рамках этих работ мы намерены увеличить экспортный потенциал малых и средних предприятий и привлечь в Азербайджан европейские инвестиции и бизнесменов. Азербайджан в продовольственной сфере больше всего экспортирует в Европу фундук, лягушачьи лапки, а также ряд других продуктов местного производства», - сказал Божков.

Отметим, что в Шеки проходит продовольственный фестиваль, финансируемый Европейским союзом и реализуемый Центром экономического и социального развития, Центром социально-экономических инноваций «Улучай» и Центром экономического развития Болгарии в рамках проекта «Продвижение агротуризма, агробизнеса и производства продуктов питания с помощью консультационных услуг, а также создание и развитие новых цепочек добавленной стоимости».

Цель проекта - содействие продвижению местных продуктов и развитие агротуризма путем улучшения доступа местных фермеров к комплексным и ориентированным на предпринимательство услугам.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)