В госбюджете Азербайджана на 2022 год цена на нефть установлена ​​на уровне $45 за баррель (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В государственном бюджете Азербайджана на 2022 год, исходя из более консервативного подхода, цена барреля нефти установлена ​​на уровне 45 долларов.

Об этом в среду передает Trend со ссылкой на Министерство финансов.

В информации Минфина подчеркивается, что при расчете доходов консолидированного и государственного бюджетов на 2022 год цена барреля нефти была установлена ​​на уровне 45 долларов США, исходя из более консервативного подхода.