Азербайджан будет работать с тюркоязычными странами в сфере увеличения электронной торговли - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - За семь месяцев 2021 года товарооборот Азербайджана с тюркоязычными странами составил 2,6 миллиарда долларов, или 15 процентов от суммарного товарооборота.

Об этом сказал в пятницу министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на 10-м заседании министров экономики Тюркского совета в Баку.

По его словам, товарооборот Азербайджана, в частности, с Венгрией вырос на 75 процентов.

«Мы продолжаем сотрудничать с тюркоязычными странами в сфере внедрения инноваций и электронной коммерции. Недавно мы достигли такой договоренности с турецкой стороной», - сказал он.

Джаббаров отметил, что в Азербайджане будут вестись работы по расширению электронной торговли.

«В этой связи мы готовим соответствующий меморандум, который предполагается подписать с тюркоязычными странами», - сказал министр.

Джаббаров также отметил, что в сфере транспорта планируется увеличить транзитные грузоперевозки.

«Также мы работаем над проектами в сфере ВИЭ, повторной переработки отходов и по ряду направлений в области «зеленых технологий», - подчеркнул министр.

Джаббаров подчеркнул, что по итогам заседания планируется подписать ряд торгово - экономических документов и соглашений.

Отметим, что в мероприятии принимают участие официальные представители тюркских стран, в том числе министр торговли Турции Мехмет Муш, генсек Тюркского совета Багдад Амреев, министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, министр экономики и финансов Кыргызстана Акылбек Жапаров, замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Бадрыддин Абидов и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

(Автор: Садраддин Агджаев)