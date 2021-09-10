Азербайджан готов создать необходимые условия для работы иностранных компаний на освобожденных территориях - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов создать необходимые условия для работы иностранных компаний на освобожденных территориях страны.

Как сообщает Trend, об этом в пятницу сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе брифинга по итогам 10-го заседания министров экономики стран Тюркского совета в Баку.

Он сказал, что освобождение Карабаха создало новые возможности для сотрудничества с компаниями тюркоязычных стран: "Азербайджанская сторона готова создать необходимые условия для работы там иностранных компаний и привлечения инвестиций."

Отметим, что в Баку прошло 10-е заседание министров экономики стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Заседание прошло под председательством генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева и министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и с участием министров Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Венгрии и Турции.

В рамках мероприятия были обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между тюркоязычными странами.

Министры также обсудили организацию рабочего и инвестиционного форумов Тюркского совета, которые состоятся в Будапеште и Бишкеке.

(Автор: Садраддин Агджаев)