ÄSTHETIK LAB ждет вас по новому адресу в Баку (ФОТО)

Являющийся лидером среди клиник в области медицинской косметологии в Азербайджане - ÄSTHETIK LAB спешит сообщить об открытии нового третьего филиала по адресу проспект Азадлыг 124.

Общая площадь клиники составляет 1000 квадратных метров. Ежедневно клиника будет способна принимать и обслуживать свыше 200 клиентов.

Прием пациентов будут вести более 150 специалистов. Клиника, обеспечена современным немецким оборудованием и имеет в наличии 40 процедурных кабинетов. Основные направления клиники - это аппаратная косметология и трихология.

Как всегда, наша миссия - предоставить незабываемые впечатления, помогая людям в достижении их целей в области красоты. Мы будем стремиться к тому, чтобы вы и дальше прекрасно проводили время в наших клиниках и покидали их довольными. Удовлетворение ваших желаний - наш приоритет номер один, и мы благодарны вам за вашу поддержку!

Мы хотели бы показать вам, как много вы для нас значите, именно поэтому мы по-прежнему будем радовать вас акциями и предложениями, которые точно не оставят вас равнодушными.

Помните, что наши специалисты обладают большим опытом, владеют самыми современными методиками и техниками в эстетической медицине и постоянно находятся на страже вашей красоты. Ждем вас в по адресу ÄSTHETIK LAB проспект Азадлыг 124. Вы можете добраться до нас автобусами: 4, 85, 88.

Тел: +994 12 5555534, +994 50 4000303, +994 51 4000303.