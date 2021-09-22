Микропортфель AccessBank вырос на 67%

Экономика 22 сентября 2021 15:38 (UTC+04:00)
Микропортфель AccessBank вырос на 67%

AccessBank, лидер микрофинансирования в Азербайджане, за последние три месяца выдал своим клиентам 99 миллионов микро- и агрокредитов. Это на 40 миллионов манатов, то есть на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также за первые 8 месяцев текущего года Банк увеличил портфель микро сегмента на 64 млн.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Газаха
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Газаха
Житель Газаха подорвался на мине
Житель Газаха подорвался на мине
Названа дата очередного судебного заседания по уголовному делу Вугара Сафарли
Названа дата очередного судебного заседания по уголовному делу Вугара Сафарли
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Azər-Türk Bank передан в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга Политика 16:16
В России разрабатывают вакцину от гриппа, которую можно использовать раз в несколько лет Россия 16:15
В Азербайджане прошли успешные испытания устройства для увеличения продуктивности пчел (ФОТО) Экономика 16:04
Азербайджанское ООО приобретет запчасти к тракторам Тендеры 16:00
Товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном превысил $400 млн Туркменистан 15:55
Туркменское предприятие построит завод для производства солнечных батарей Энергетика 15:54
Одним вечером в Баку - противогаз, бабушка из Нидерландов и кафкианские сцены (ВИДЕО,ФОТО) Культура 15:50
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Саудовской Аравии Политика 15:45
Банки Азербайджана незначительно сократили выдачу ипотечных кредитов Финансы 15:45
Минобороны Турции распространило видео о полетах азербайджанских и турецких истребителей (ВИДЕО) Политика 15:39
Микропортфель AccessBank вырос на 67% Экономика 15:38
Рабочая группа по вопросам энергообеспечения на освобожденных территориях Азербайджана провела очередное заседание Экономика 15:38
Амина Меликова об установке памятника "Железный кулак" в заповеднике "Гала" (ФОТО) Социум 15:34
Экономика Грузии находится в процессе восстановления – МВФ Бизнес 15:31
Султан царства сердец, или Любовь к рабыне! В Дагестане состоялась премьера спектакля на азербайджанском языке (ФОТО) Культура 15:25
Казахстан рассчитывает на продолжение сотрудничества с ЕБРР в сфере ВИЭ Энергетика 15:22
В России цена бензина АИ-95 на бирже обновила исторический максимум Россия 15:17
Лица, приобретшие поддельные COVID-паспорта, могут быть привлечены к уголовной ответственности – МВД Азербайджана Общество 15:14
Оборот одной из платежных компаний Азербайджана вырос почти на 50% Экономика 15:10
В Азербайджане заметно возросла денежная масса в манатном выражении Финансы 15:02
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Газаха Происшествия 14:56
Названа перевалка автомобилей между турецкой Яловой и итальянским портом Бари Турция 14:49
Известный российский актер и каскадер приехал в Баку (ФОТО) Культура 14:43
Центр подготовки пилотов AZAL пополнился современным летным тренажером (ФОТО, ВИДЕО) Экономика 14:43
Названа перевалка автомобилей между турецким портом Искендерун и саудовской Джиддой Турция 14:42
Замиг Гусейнов о пяти днях жизни (ВИДЕО) Звёздный мир 14:36
Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил обращение в связи с новым учебным годом Общество 14:31
bp приступает к плановому техобслуживанию на платформе «Чираг» Энергетика 14:25
Заразившийся коронавирусом экс-глава ИВ Билясуварского района подключен к аппарату ЭКМО Общество 14:20
АБР обнародовал прогноз по инфляции в Азербайджане в 2021-2022 гг. Финансы 14:07
Азербайджан и Турция расширят обмен опытом в сфере мобилизации и призыва на военную службу (ФОТО) Политика 14:01
Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла Общество 14:01
Житель Газаха подорвался на мине Происшествия 13:51
Сумгайыт и Баку предложили соединить альтернативной дорогой (Эксклюзив) Экономика 13:48
Инвесткорпорации ОАЭ ознакомятся с бизнес-средой Грузии Энергетика 13:46
ООН выделит $45 млн на оказание помощи системе здравоохранения Афганистана Другие страны 13:43
Азербайджан незначительно сократил импорт автомобилей из Турции Турция 13:36
В России выявили 19 706 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 13:33
Азербайджан обеспечивает часть контейнерных грузоперевозок из Китая в Европу Транспорт 13:33
Евразийский банк развития поддерджит строительство сетей уличного освещения в казахстанском городе Казахстан 13:27
Дорожная полиция в Азербайджане патрулирует улицы возле школ Общество 13:20
Газификация освобожденных территорий Азербайджана будет вестись в соответствии с концепцией о зоне "зеленой энергии" - газовый оператор Энергетика 13:14
В Грузии выявлены 2 016 новых случаев инфицирования коронавирусом Грузия 13:11
Искусственное снижение показателей Азербайджана в отчете Doing Business было явным и четко видно Экономика 12:57
Проблемные кредиты в банках Азербайджана сократились Финансы 12:56
Иран с начала года импортировал цемент из Турции более чем на $10 млн Турция 12:51
Минздрав Туркменистана закупит медоборудование Тендеры 12:33
Назван ТОП-5 торговых партнеров Азербайджана Экономика 12:30
Грузия импортировала из Турции готовую одежду почти на $62 млн Турция 12:20
Порт в Казахстане закупит аккумуляторы Тендеры 12:18
Названа перевалка автомобилей между турецкой Тузлой и греческим портом Патры Турция 12:17
АБР повысил прогноз по счету текущих операций Азербайджана на 2021-22 гг. Финансы 12:16
Коронавирус в Израиле: число тяжелобольных растет, в основном среди непривитых Израиль 12:11
В Азербайджане установлены правила организации очного обучения в период особого карантинного режима Общество 12:09
В результате ДТП в Париже пострадали пять человек Европа 11:56
При нападении неизвестных в Джелалабаде погибли три человека Другие страны 11:52
Спортивный комментатор Эльнур Ашрафоглу подключен к аппарату ЭКМО Социум 11:42
Цена на азербайджанскую нефть превышает $75 за баррель Энергетика 11:29
В Азербайджане к занятиям приступили свыше 640 тыс. учащихся начальных классов Общество 11:25
Названы правила работы буфетов и столовых в школах Азербайджана в период режима особого карантина Общество 11:20
Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 22 сентября Узбекистан 11:16
В Азербайджане планируется расширить участие иностранных компаний в сфере ВИЭ путем проведения аукционов - министр Энергетика 10:57
Инженерно-фортификационные подразделения ВС Азербайджана расчистили от мин более 11 900 га освобожденных территорий Политика 10:54
Кабмин Азербайджана об учебных заведениях, где не требуется вакцинация 80% работников Общество 10:45
Порт Стамбул перевалил с начала года около 400 тыс. тонн грузов Турция 10:42
Казахстан импортировал из Турции химпродукты на более чем $70 млн Турция 10:42
В Узбекистане вырос объем оказанных услуг Бизнес 10:41
Кабмин Азербайджана о приостановлении и возобновлении занятий в отдельных классах в период режима особого карантина Общество 10:34
Россия - крупнейший импортер узбекской сельхозпродукции Бизнес 10:26
Иран значительно увеличил импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 10:14
Грузооборот турецкого аэропорта Газиантеп превысил 10 тыс. тонн Турция 10:10
Турецкий порт Трабзон принял с начала года более 200 судов Турция 10:07
Число пострадавших после стрельбы в пермском вузе увеличилось до 43 Россия 10:06
Узбекистан значительно увеличил импорт готовой одежды из Турции Турция 10:05
АБР повысил прогноз по росту ВВП Азербайджана Финансы 10:00
Нефть дорожает на данных о сокращении запасов в США Энергетика 09:47
Звезды проекта "Маска" Юсиф Эйвазов и Кирилл Туриченко представят грандиозное шоу (ФОТО) Звёздный мир 09:45
Глава ЮНИСЕФ в Туркменистане завершает свою дипломатическую миссию в стране Туркменистан 09:40
Туркменистан и ООН подписали совместную программу Туркменистан 09:40
Первый день занятий в начальных классах школ Баку (ФОТО) Общество 09:34
Президент Мирзиёев предложил на ГенАссамблее ООН провести в Узбекистане ряд крупных международных мероприятий Узбекистан 09:33
Более 60 судов застряли в двух крупнейших портах США США 08:55
В «зеленых» инвестициях увидели мировую угрозу Энергетика 08:44
Ученые назвали способ улучшить состояние сердца В мире 08:25
Между Казахстаном и Азербайджаном может быть подписано соглашение об обмене спутниковыми данными - министерство (Эксклюзив) Экономика 08:08
Свыше 2 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Казахстан 07:48
Партнерство AUKUS не является военным альянсом - МИД Австралии Другие страны 07:27
Внутренний экспорт Грузии увеличился Бизнес 07:05
В ООН отреагировали на решение талибов о назначении постпреда Другие страны 07:00
Ученые выявили уникальную реакцию иммунитета на COVID Другие страны 06:31
Байден и Джонсон обсудили Афганистан и обстановку Индо-Тихоокеанском регионе США 06:02
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в России Россия 05:35
США впервые ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты США 05:06
Номинантов на Grammy представят 23 ноября Культура 04:38
Блинкен примет участие во встрече G20 по Афганистану США 04:02
Евросоюз захотел ввести единый зарядный разъем для всех устройств Европа 03:39
Глава NASA планирует в ближайшее время посетить Россию США 03:15
Мун Чжэ Ин призвал возобновить диалог между КНДР, Южной Кореей и США Другие страны 02:51
Свыше 23 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 02:32
Чавушоглу обсудил с госсекретарем США ситуацию на Кавказе Турция 02:13
Все новости