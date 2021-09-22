Микропортфель AccessBank вырос на 67%

AccessBank, лидер микрофинансирования в Азербайджане, за последние три месяца выдал своим клиентам 99 миллионов микро- и агрокредитов. Это на 40 миллионов манатов, то есть на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также за первые 8 месяцев текущего года Банк увеличил портфель микро сегмента на 64 млн.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).