В Азербайджане утверждено свыше 1,9 тыс. заявок на получение поддержки для бизнеса (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:55)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждено свыше 1,9 тысячи заявок на получение поддержки для бизнеса.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на мероприятии «Иностранный бизнес в Азербайджане: обзор деловой среды 2021» сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Джаббаров отметил, что прошедшие полтора года были беспрецедентными для всех стран из-за пандемии коронавируса и Азербайджан не стал исключением.

«Поэтому мы запустили ряд проектов, включая выплату прямой финансовой помощи, субсидий и ряд других мер, а также меры государственной и социальной поддержки», - сказал он.

Министр отметил, что многие из данных мер будут поддерживаться и в дальнейшем: «Одна из таких мер поддержки - это электронная площадка для подачи заявок для бизнеса. Подано более 5,3 тысячи заявок. Было одобрено более 1,9 тысячи таких заявок. Это довольно впечатляющие цифры».