В Азербайджане утвердят стратегический план развития экономики на 5 лет - министр

БАКУ /Trend/ - Пятилетний стратегический план дальнейшего развития экономики Азербайджана будет принят до конца нынешнего года. Он будет способствовать экономическому развитию страны.

Об этом сказал в четверг министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, передает Trend.

По его словам, нынешние темпы роста ВВП Азербайджана превысили все ожидания.

«В этом году следует ожидать и роста экспорта. Мы видим, что существует потенциал дальнейшей вторичной переработки сырья и наращивания за счет этого экспорта», - сказал Джаббаров.

Он также отметил, что пятилетний стратегический план, утверждение которого ожидается до конца текущего года, поддержит дальнейшее развитие экономики Азербайджана.

«Этот документ будет способствовать дальнейшему развитию экономики. Повысятся качество и доступность реформ в сфере государственных закупок. Будет поощряться развитие конкурентной среды», - сказал Джаббаров.