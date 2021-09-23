В ближайшее время в Азербайджане планируется создание новых промпарков - министр

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане планируется создание новых промышленных парков.

Об этом сказал в четверг министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, передает Trend.

По его словам, для Азербайджана открылись новые экономические возможности с освобождением его территорий от армянской оккупации.

По словам министра, в настоящее время цель заключается в обеспечении качества жизни на этих территориях и реализации проектов по созданию "умных сел".

Джаббаров также напомнил, что недавно началось создание промышленного парка в Агдаме. В ближайшее время в Азербайджане планируется создание еще ряда промпарков, сказал министр.

Комментируя работы по созданию свободной экономической зоны (СЭЗ) Алят, глава ведомства отметил, что их завершение ожидается в июле 2022 года.