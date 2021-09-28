Россельхознадзор одобрил поставки яблок с 5 предприятий Азербайджана

Россельхознадзор одобрил поставки яблок с пяти предприятий Азербайджана, говорится на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Уточняется, что на предприятиях провели санитарный анализ. Также были взяты гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики. Ввоз разрешал с 30 сентября.

В Россельхознадзоре заключили, что «таким образом, всего в настоящий момент осуществлять поставки яблок в Россию могут 70 азербайджанских предприятий».