Состоялось 8-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)

Экономика 29 сентября 2021 23:24 (UTC+04:00)
Состоялось 8-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 сентября в Баку под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили состоялось 8-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.

Как сообщает Trend, выступивший на встрече премьер-министр Али Асадов сказал, что премьер-министр Грузии за короткий период времени посетил Азербайджан во второй раз, охарактеризовав это как показатель высокого уровня связей между двумя странами.

Было подчеркнуто, что народы Азербайджана и Грузии испокон веков жили в дружбе и добрососедстве. С удовлетворением было отмечено, что в период независимости двусторонние отношения, основанные на взаимном доверии и поддержке, успешно развиваются и достигли уровня стратегического партнерства.

Было отмечено, что между двумя странами ведется активный политический диалог, Азербайджан и Грузия поддерживают друг друга в рамках международных организаций.

Было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних связей в различных областях, в частности в торгово-экономической, энергетической, транспортной, транзитной, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Было доведено до внимания, что, несмотря на негативное влияние пандемии, товарооборот за первые восемь месяцев текущего года увеличился на 41 процент. Отмечено, что Азербайджан является одним из крупнейших торговых партнеров Грузии и крупнейшим инвестором в грузинскую экономику.

Высоко оценив уровень сотрудничества в области энергетики, было отмечено, что реализуемые двумя странами совместные проекты служат укреплению мира и стабильности в регионе. Было сказано, что эти проекты сыграли важную роль в трансформации Южного Кавказа и изменили энергетическую карту региона. Отмечая успешную реализацию проекта Южного газового коридора, было подчеркнуто, что этот проект представляет большое значение для благосостояния и развития как Азербайджана, так и Грузии.

Была обсуждена важность взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в сфере транспорта и транзита. Было отмечено, что приняты все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы транспортных и транзитных коридоров даже в условиях пандемии. В результате за первые восемь месяцев этого года в объеме грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс наблюдается рост.

Говоря о новой геополитической и геоэкономической реальности, созданной освобождением от оккупации азербайджанских земель, премьер-министр Азербайджана подчеркнул, что восстановление региональной транспортно-коммуникационной системы, в том числе открытие Зангезурского коридора, сулит большие перспективы и будет выгодно для всех стран региона.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили довел до внимания, что его страна придает большое значение стратегическому партнерству с Азербайджаном и намерена и дальше укреплять дружеские отношения.

Была подчеркнута важность совместных проектов, успешно реализуемых Азербайджаном и Грузией. Было отмечено, что Грузия заинтересована в дальнейшем расширении сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах. Ираклий Гарибашвили отметил, что Азербайджан является лидером в плане инвестиций в Грузию. Он особо подчеркнул, что Азербайджан поддерживает Грузию во время пандемии.

На встрече были заслушаны отчеты по вопросам повестки дня, состоялся широкий обмен мнениями. Также широко обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества между двумя странами в различных сферах, в том числе в области информационных технологий, сельского хозяйства, культуры, образования и туризма.

В заключение между Азербайджаном и Грузией были подписаны:

- Протокол 8-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству;

- Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Грузии о пунктах пропуска через государственную границу между Азербайджанской Республикой и Грузией;

- Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Грузии о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия;

- Программа культурного сотрудничества между Министерством культуры Азербайджанской Республики и Министерством культуры, спорта и молодежи Грузии на 2021-2024 годы;

- Меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Агентством LEPL Enterprise Georgia;

- Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBIA) и агентством LEPL Enterprise Georgia.

Состоялось 8-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией (ФОТО) - Gallery Image
Состоялось 8-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией (ФОТО) - Gallery Image
Состоялось 8-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией (ФОТО) - Gallery Image
Состоялось 8-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялось 8-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялось 8-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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Состоялось 8-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)
Состоялось 8-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)
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