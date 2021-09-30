Баку и Прага должны активизировать торговлю и взаимные инвестиции – чешский министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Чехия должны активизировать торговлю и взаимные инвестиции.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг находящийся с визитом в Азербайджане глава МИД Чехии Якуб Кулганек на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Мы высоко ценим наше стратегическое партнерство, основанное на совместной декларации 2015 года, и хотим углубить взаимовыгодное сотрудничество. Азербайджан является для Чехии не только ключевым поставщиком энергоресурсов. Считаю, что по мере выхода из пандемии COVID-19 мы можем значительно расширить наши двусторонние отношения. Мы должны сообща работать для того, чтобы активизировать торговлю и инвестиции. В этой сфере я вижу много неиспользованного потенциала», - сказал Кулганек.

Министр сообщил, что вместе с ним в Баку прибыли представители более 17 чешских компаний.

«Эти компании хорошо известны своими инновационными решениями. Есть компании, работающие в сферах туризма, финансов, банковского дела, промышленности и производства. Существует большой потенциал для двустороннего сотрудничества в сферах водоснабжения и утилизации отходов, возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства и инфраструктуры. Наши страны продолжают успешно развивать сотрудничество в энергетической сфере. Сегодня мы подпишем соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики», - сказал Кулганек.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)