AccessBank объявляет тендер
AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере. Тендер объявлен по закупке Банкоматов.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу [email protected], или по номеру (+994 55) 505 69 59.
Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает 18:00 12.10.2021.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергообеспечения на освобожденных территориях Азербайджана
IT-компании Узбекистана получат большие преимущества от сотрудничества с российской "Иннополис" (Эксклюзив)
Нужно привлечь к ответственности преступные власти Армении в международных судах – генпрокурор Азербайджана
Найдены тела около 150 человек, пропавших без вести во время первой Карабахской войны - генпрокурор Азербайджана
Генпрокурор Азербайджана о привлечении к ответственности зарубежных компаний за незаконную деятельность в Карабахе во время оккупации
Найдены останки одного из 7 военных, пропавших без вести во время Отечественной войны Азербайджана - Кямран Алиев
Более половины грузоперевозок Азербайджана в сентябре через систему «Единое окно» пришлось на авиатранспорт
За преступления против азербайджанцев на войне в международный розыск объявлены 24 армянина – генпрокурор
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана
Пока Армения играла в свои грязные игры, Азербайджан создал современную армию с высокоточными технологиями ведения боя - литовский журналист
После отмены лицензий в секторе туризма в Азербайджане ряду отелей не были присвоены звезды - Агентство
Система звездной классификации отелей в Азербайджане основана на европейских стандартах - Бюро по туризму
В подразделениях спецназа Отдельной общевойсковой армии Нахчывана состоялись тактико-специальные учения по борьбе с терроризмом (ФОТО/ВИДЕО)