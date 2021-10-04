Открыт очередной филиал Azer Turk Bank (ФОТО)

Государственный Azer Turk Bank продолжает работать над тем, чтобы полностью адаптировать свою деятельность к требованиям и стандартам современного мира.

Следующим шагом является ввод в эксплуатацию еще одной сервисной структуры Банка - филиала «Mərkəz», реконструированного в современном формате цифровой концепции.

Филиал, расположенный по адресу: улица Хагани 103А, Насиминский район, Баку, является очередным современным офисом в новой инновационной сети обслуживания банка.

Этот филиал, обеспечивающий высокий уровень обслуживания, предоставляет клиентам банка широкий спектр банковских услуг, включая выдачу кредитов, платежных карт, аренду депозитных ячеек и др.

Здесь созданы все условия для того, чтобы клиенты могли пользоваться терминалами для самообслуживания, получать удаленный доступ к любым банковским услугам через Интернет, мобильное приложение и другие средства. Все услуги, продукты и операции в филиале предлагаются в электронном формате.

В ближайшее время другие офисы обслуживания Банка продолжат работу по этой же концепции.

Отметим, что в конце прошлого года Банк открыл модернизированный филиал «Цифровой».

Azer Turk Bank намерен отойти от классической банковской модели и построить модернизированную сеть электронных услуг.

Созданная банком экосистема и обновленная сервисная сеть позволят предоставлять самые современные системы и продукты, которые могут быть востребованы в Азербайджане.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://atb.az, корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в колл-центр банка по номеру (012) 945.