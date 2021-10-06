Обновлено мобильное приложение atb360

Государственный Azer Turk Bank продолжает совершенствовать свою деятельность для обеспечения удобства клиентов.

Банк добавил новые функции в обновленное, современное, безопасное и удобное в использовании мобильное приложение atb360, используемое клиентами.

Физические лица, которые не являются клиентами банка, загрузив приложение, могут бесплатно заказать карту atb card со сроком обслуживания в 3 года.

Кроме того, через мобильное приложение клиенты смогут получить подробную информацию об истории транзакций (кэшбэк, проценты по остаткам на счетах и ​​т. д.), а также информацию о сети обслуживания Банка.

Пользователи смогут зарегистрироваться в приложении не только по номеру мобильного телефона, но теперь также - введя FIN-код и данные карты.

Также, в приложении появилась возможность оставлять комментарии во время внутрибанковских переводов с карты на карту.

Отметим, что приложение atb360 можно загрузить на мобильный телефон в App Store или Google Play.

Получить дополнительную информацию можно посетив https://atb.az/, официальные корпоративные страницы Azer Turk Bank в социальных сетях, написав в WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в колл-центр по номеру (012) 945.