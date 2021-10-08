AccessBank – в пятерке самых популярных банков!

AccessBank входит в топ-пятерку банков, услуги которых пользуются наибольшим спросом населения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Социальных Исследований (ЦСИ) в Азербайджане.

С 24 августа по 6 сентября ЦСИ провел телефонный опрос населения по всей стране. В опросе по пользованию кредитами и общими банковским услугам приняли участие 1069 респондентов. По результатам опроса AccessBank вошел в пятерку наиболее банков, услугами которых за последний год пользуются наиболее часто.

Интервал достоверности опроса составил 95.0%, коэффициент статистической погрешности - 3.0%.

Детальную информацию о результатах опроса можно получить здесь:

https://stm.az/az/news/768/stm-kreditlerle-bagli-sorgu-kecirdi

Центр Социальных Исследований проводит опросы о процессах, происходящих в стране в социально-политической, экономической, духовной и других сферах, измеряет общественное мнение и предоставляет открытые и закрытые данные общественности и соответствующим государственным органам.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).