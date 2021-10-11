Летняя школа AccessBank завершила свою работу (ФОТО)

Проект AccessBank «Летняя школа банковского дела для малого и среднего бизнеса», который банк проводил для выпускников университетов, не имеющих опыта работы в банковской сфере, но желающих построить карьеру в сфере обслуживания малого и среднего бизнесов (МСП-SME), подошел к концу. В течение последней недели двухмесячного тренинга участники программы подготовили итоговую презентацию для членов правления банка. В ближайшее время лучшие из участников летней школы будут приняты на работу в AccessBank.

С мая по июль этого года в процессе подачи документов выпускниками разных ВУЗ-ов из Баку и регионов было принято много заявок на участие в летней школе. После подачи своих заявок и резюме в процессе отбора претендентов ждали видеоинтервью с сотрудниками банка. Критериями отбора для участия в проекте были разносторонность интересов кандидатов, логическое мышление и базовые знания о банковской сфере. В итоге было отобрано 15 участников - выпускников 9 университетов страны. В ходе занятий в летней школе они получили теоретические и практические знания в сфере банковского обслуживания малого и среднего бизнесов и ознакомились с процессом работы.

Следует отметить, что AccessBank всегда придерживался традиции предоставления молодым людям без предыдущего опыта работы возможности получить практический опыт для облегчения дальнейшего трудоустройства.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).