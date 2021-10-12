В AccessBank продолжаются процентные скидки!

AccessBank продолжает скидочную кампанию на процентные ставки по кредиту наличными. По условиям этой кредитной кампании, клиенты могут получить кредит под процентную ставку от 15,5% годовых на срок до 48 месяцев. Также у клиентов есть возможность получить кредит без поручителя на сумму до 30.000 манат. Кроме того, комиссия за обналичивание кредита начинается с 0%.

Ссылка с подробной информацией и для оформления кредита: https://www.accessbank.az/en/private/loans/

Кампания в силе до конца ноября 2021 года.

Чтобы воспользоваться кампанией, достаточно обратиться в ближайший филиал AccessBank-а, позвонить в Контакт-центр банка по номеру 151 или написать 055 440 01 51 в WhatsApp. Информация о продуктах также доступна на веб-сайте банка www.accessbank.az а также на страница банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).