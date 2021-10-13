AccessBank продолжает поддерживать предпринимателей

AccessBank, лидер микрофинансирования в Азербайджане, продолжает поддерживать развитие малых и средних предприятий в стране за счет как внутреннего, так и внешнего финансирования. Средства предлагаются предпринимателям в том числе за счет различных государственных фондов и агентств. Одним из государственных органов, с которым AccessBank тесно сотрудничает в этой сфере, является Фонд Развития Предпринимательства (ФРП). В начале октября ФРП объявил о пяти уполномоченных кредитных организациях, выдавших наибольшее количество льготных кредитов. AccessBank занял первое место в этой пятерке, выдав с начала этого года 273 предпринимателям кредиты на сумму 5 млн. манатов.

Еще один продукт от ФРП для предпринимателей - гарантированный кредит. В рамках этого проекта, за 9 месяцев 2021 года 95-ти предпринимателям были предоставлены кредиты на сумму 15 117 000 манатов.

По обоим видам кредитов предпринимателям выдано 20.117.000 манатов. В рамках сотрудничества сторон, AccessBank также продолжает предоставлять предпринимателям, пострадавшим от пандемии, гарантированные государством льготные кредиты.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).