NEQSOL Holding поддержит проект Университета ADA по восстановлению Газахской семинарии (ФОТО)

NEQSOL Holding выделит средства на реконструкцию и восстановление Газахской учительской семинарии в рамках проекта, реализуемого Университетом ADA.

Проект будет осуществляться в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным 1 октября в городе Газах представителями Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, Фонда Университета ADA, NEQSOL Holding и Конфедерации предпринимателей Азербайджана.

Подписав меморандум, стороны обязались реконструировать и восстановить историческое здание семинарии в Газахе с целью возрождения ее образовательных традиций.

После церемонии подписания Главный исполнительный директор NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров принял участие в панельной дискуссии.

«Частный сектор, безусловно, может способствовать эффективному развитию образовательных заведений. Ряд азербайджанских предпринимателей и частных лиц в прошлых веках использовали свое состояние для поддержки образования, служа образцом для других и положив начало современной культуре благотворительности по всей стране. В NEQSOL Holding мы поддерживаем эту культуру благотворительности в соответствии с нашей корпоративной социальной ответственностью», отметил г-н Джаббаров.

Газахская учительская семинария была основана в 1918 году в качестве преемницы азербайджанского отделения известной Закавказской учительской семинарии. Среди ее выпускников – ряд выдающихся азербайджанских писателей, педагогов и общественных деятелей, которые внесли свой вклад в социальное, культурное и научно-образовательное развитие страны. В советскую эпоху семинария функционировала в качестве педагогического техникума вплоть до своего закрытия в середине 20 века.

Основные направления деятельности NEQSOL Holding охватывают энергетическую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Украина, Грузия, Казахстан, ОАЭ и др.