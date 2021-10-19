Yelo Bank провел акцию «Сдай кровь, подари жизнь».

В рамках программы корпоративной социальной ответственности Yelo Bank провел очередную акцию по сдаче крови под девизом «Сдай кровь, подари жизнь».

Цель - поддержать детей, страдающих гемофилией и талассемией, а также увеличить запасы донорской крови.

Акция прошла 15 октября в головном офисе Yelo Bank под наблюдением профессиональных врачей Центрального банка крови.

Считая, что здоровье превыше всего, Yelo Bank призывает каждого принимать участие в подобных мероприятиях, не бояться стать донором и всегда поддерживать тех, кто в этом нуждается.

Отметим, что Yelo Bank и в прошлом году проводил аналогичные акции.

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