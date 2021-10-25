Банк ABB провел тренинг для предпринимателей

В Гяндже состоялся тренинг для участников программы АВВ «Клуб предпринимателей». Тренинг прошел при поддержке Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики и компании Thinkwise.

Участниками мероприятия стали около 30 предпринимателей из Гянджи и близлежащих регионов. Основным предметом обсуждения стали такие темы как, таможенное регулирование импортно-экспортных операций и система пропуска «Зеленый коридор», решение проблем в период предпренимательской деятельности.

Участники тренинга получили в том числе информацию об управлении финансовыми рисками в сегменте малого и среднего бизнеса, а также о кредитных и некредитных продуктах​​. Данный тренинг к тому же стал реальной возможностью построить новые партнерские отношения.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.