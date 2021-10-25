Свободно управляйте своим депозитом в AccessBank-е!

Пополнение счета в AccessBank - это одновременно и надежно, и выгодно. Используя «Доступный депозит» AccessBank-а, клиенты могут не только заработать деньги, но и в любой момент увеличить сумму вклада - и удобно им пользоваться. Более того, нет ограничений по времени и сумме.

Условия «Доступного депозита» следующие:

Валюта вклада: AZN/USD

Минимальный первоначальный взнос: 1 000 AZN/USD

Срок вклада: Бессрочный

Максимальная процентная ставка: AZN-6%; USD-1%

Выплата процентов: В конце каждого месяца

Преимущества размещения депозита в AccessBank:

Вы становитесь клиентом банка, все акционеры которого являются иностранными юридическими лицами.

Вы получаете выгодные проценты по депозиту.

Депозиты, размещенные в AccessBank-е, защищены Государственным Фондом Страхования Вкладов.

Ссылка с подробной информацией:

https://www.accessbank.az/ru/private/deposits/profitable-deposits/

Ссылка для оформления кредита:

https://www.accessbank.az/ru/online-deposit-request/

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).