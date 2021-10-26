Чистая прибыль Yelo Bank превысила 11 миллионов

Yelo Bank опубликовал финансовый отчет за третий квартал 2021 года. Основные финансовые показатели банка в этом квартале продемонстрировали рост также, как и в предыдущем. Таким образом, с начала года чистая прибыль банка достигла 11,4 млн. манатов. При этом активы банка увеличились на 105 млн. манатов, составив 495,7 млн. манат.

Общий кредитный портфель за год увеличился примерно на 100 млн. манатов и достиг 408,1 млн. манат. Банк продолжал расширять кредитование бизнеса, оставаясь верным своей миссии. Таким образом, за этот период было выдано около 180 млн. манатов бизнес-кредитов. В настоящее время 56% кредитного портфеля приходится на реальный сектор. Следует отметить, что рост кредитного портфеля произошел не за счет крупных корпоративных клиентов, а в основном за счет кредитования микро-, малых и средних предприятий.

При этом за отчетный период более чем 13 тысячам клиентов были выданы потребительские кредиты на 96 млн. манатов. В результате портфель потребительских кредитов увеличился на 32% до 111,2 млн. манатов.

С начала года более 6-и тысяч клиентов доверили Yelo Bank более 180 млн. манатов. Таким образом, депозитный портфель банка, увеличевшись на 32%, достиг 309,5 млн. манатов. Среди привлеченных вкладов наблюдается заметный рост и в количестве новых клиентов. Это еще раз подтверждает способность Банка, поддерживая своих нынешних клиентов, привлекать условиями и качеством своего обслуживания новую клиентскую базу.

Чистый процентный доход банка за отчетный период составил 32,9 млн. манатов. В настоящее время совокупный капитал банка составляет 64,3 млн. манатов, тем самым превысив регулятивную норму на 14,3 млн. манатов.

Комментируя итоги прошлого квартала, председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов отметил: «Каждый месяц, каждый квартал мы становимся все более уверенными в правильности нашей новой стратегии. Однако данные результаты - не просто стратегия, а успех большой команды из 900 человек. Удовлетворенность клиентов служит стимулом каждому члену этой команды изо дня в день предоставлять более качественные услуги. Чтобы существеннее повысить качество обслуживания и привлечь больше клиентов, мы не только расширяем филиальную сеть, но и развиваем наши цифровые продукты. Совсем скоро Yelo Bank станет для всех еще ближе ».

Отметим, что с начала этого года Yelo Bank открыл новые филиалы 28 мая, Халглар Достлугу, Садарак, Мардакян, 20 января, а на прошлой неделе состоялось открытие здания нового головного офиса.



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