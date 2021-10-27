Проект сборочного производства "Ростсельмаша" в Азербайджане отложен на неопределенное время

БАКУ /Trend/ - Проект создания сборочного производства "Ростсельмаша" в Азербайджане приостановлен и отложен на неопределенное время.

Как сообщает в среду Trend, об этом в интервью "Интерфаксу Юг" сказал глава минпромэнерго Ростовской области РФ Игорь Сорокин.

"Что касается Азербайджана, то в связи с карантинными ограничениями, связанными с распространением COVID-19, реализация проекта по созданию производства приостановлена. Однако эти планы могут быть реализованы в перспективе. С целью оценки спроса на сельхозтехнику "Ростсельмаша" представители страны приобрели четыре зерноуборочных комбайна Nova 340", - сказал Сорокин.

Проект был заявлен еще два года назад - в декабре 2019 года “Ростсельмаш” и “Азермаш” подписали соглашение о возможной организации производства зерноуборочных комбайнов Nova 340 на мощностях азербайджанской компании. Планировалось, что сборка начнется в 2020 году, но пандемия внесла свои коррективы. Затем организация площадки была перенесена на 2021 год.