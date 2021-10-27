Мы являемся свидетелями очень быстрого восстановления Карабаха - президент Всемирной конфедерации этноспорта

БАКУ /Trend/ - Мы являемся свидетелями очень быстрого восстановления Карабаха.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган на Саммите по инвестициям и культуре Азербайджана, организованном Агентством развития малого и среднего бизнеса (МСБ) и Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества (ICYF) при поддержке министерств экономики и культуры.

Он также сообщил, что посещает Азербайджан второй раз за последний год.

«Я увидел, как Азербайджан восстанавливает разрушенный оккупантами Карабах и создает возможности для других инвесторов участвовать в этом процессе», - сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что Азербайджан, в том числе Карабах, является центром всего Евразийского региона.

«Культурное оживление является важным шагом не только для Азербайджана, Турции или других стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС), но и для всего мира. Мы должны больше взаимодействовать между собой, и этому будет способствовать развитие культуры», - сказал Эрдоган.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)