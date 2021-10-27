Местные и иностранные бизнесмены заинтересованы в восстановлении промышленности в Карабахе

Экономика 27 октября 2021 10:44 (UTC+04:00)
Местные и иностранные бизнесмены заинтересованы в восстановлении промышленности в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Местные и иностранные бизнесмены заинтересованы в восстановлении промышленности в Карабахе.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев на Саммите по инвестициям и культуре Азербайджана, организованном Агентством развития малого и среднего бизнеса (МСБ) и Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества (ICYF) при поддержке министерств экономики и культуры.

По его словам, Азербайджан создал ряд возможностей для местных и зарубежных бизнесменов для развития предпринимательства и вложения инвестиций.

«Мы видим, что местные и зарубежные бизнесмены заинтересованы в восстановлении промышленности в Карабахе», - сказал Мусаев.

Он также отметил, что Конференция предпринимателей способствует развитию Карабаха и привлечению инвестиций.

«Эта работа будет продолжена и в будущем», - отметил Мусаев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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