БАКУ /Trend/ - Местные и иностранные бизнесмены заинтересованы в восстановлении промышленности в Карабахе.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев на Саммите по инвестициям и культуре Азербайджана, организованном Агентством развития малого и среднего бизнеса (МСБ) и Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества (ICYF) при поддержке министерств экономики и культуры.

По его словам, Азербайджан создал ряд возможностей для местных и зарубежных бизнесменов для развития предпринимательства и вложения инвестиций.

«Мы видим, что местные и зарубежные бизнесмены заинтересованы в восстановлении промышленности в Карабахе», - сказал Мусаев.

Он также отметил, что Конференция предпринимателей способствует развитию Карабаха и привлечению инвестиций.

«Эта работа будет продолжена и в будущем», - отметил Мусаев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)