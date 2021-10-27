Предприниматели в Карабахе будут освобождены от налогов и сборов - замминистра (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Предприниматели в Карабахе будут освобождены от налогов и сборов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на Саммите по инвестициям и культуре Азербайджана, организованном Агентством развития малого и среднего бизнеса (МСБ) и Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества (ICYF) при поддержке министерств экономики и культуры.

Он отметил, что работы по восстановлению освобожденных территорий ведутся в рамках государственно - частного партнерства.

"В рамках госпрограммы по восстановлению освобожденных территорий до 2025 года будут проводиться работы по налаживанию административного управления, правоохранительной деятельности, созданию телекоммуникационной сети и другие. Также для оживления экономики мы планируем наладить производство в горнодобывающей промышленности и предпринимательство - в формате самозанятых граждан. Предприниматели будут освобождены от того или иного вида налогов и сборов", - сказал Сафаров.

Замминистра сообщил, что на освобожденных территориях Азербайджана ведутся широкомасштабные восстановительные работы.

"Как вы знаете, наши территории разрушались армянами на протяжении 30 лет. Сегодня у нас уже есть стратегии восстановления этих земель. Концепция восстановления ускорит экономический рост всего региона, а также будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций. Азербайджан в ходе восстановления освобожденных территорий применяет самые передовые технологии и методы", - отметил Сафаров.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)