Азербайджан и ВБ подписали кредитное соглашение на $65 млн (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 27 октября между правительством Азербайджана и Международным банком реконструкции и развития, входящим в группу Всемирного банка (ВБ), подписано кредитное соглашение на сумму 65 миллионов долларов, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Документ подписали министр финансов Самир Шарифов и региональный менеджер ВБ по Азербайджану Сара Майкл.

По данным минфина, средства кредита будут направлены на реконструкцию участка Йеникенд-Билясувар автомагистрали Алят-Астара-госграница с Ираном, создание модели для обеспечения эффективности и безопасности этой дороги, повышение качества новых дорожных услуг, управление логистикой и рыночной инфраструктурой на территориях, по которым проходит трасса, и другие виды технической помощи.

Реализация проекта позволит обеспечить безопасное и эффективное транспортное сообщение в направлении Сальян-Билясувар на юге Азербайджана и улучшит доступ к рынкам. Население, проживающее вдоль этого маршрута, получит доступ к улучшенной дорожной инфраструктуре, экономическим возможностям и ключевым объектам услуг, говорится в сообщении.

Отметим, что Азербайджан сотрудничает с ВБ с 1992 года. За этот период банк выделил в общей сложности четыре миллиарда долларов на проекты, реализуемые Азербайджаном.