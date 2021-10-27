Азербайджан подписал соглашения с 13 странами по инвестированию в Алятскую экономическую зону - замминистра

БАКУ /Trend/ - Азербайджан подписал соглашения с 13 странами по инвестированию в Алятскую экономическую зону.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на Саммите по инвестициям и культуре Азербайджана, организованном Агентством развития малого и среднего бизнеса и Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества (ICYF) при поддержке министерств экономики и культуры.

"Алятская экономическая зона способствует укреплению сотрудничества и увеличению вклада инвестиций в нашу страну. Мы уже подписали соответствующие соглашения с 13 странами по инвестированию этого проекта, а также ведем переговоры по увеличению числа этих стран", заявил он.

Далее Сафаров отметил, что Азербайджан имеет большой потенциал сотрудничества с организацией исламского сотрудничества (ОИС). По его словам, этому способствует географическое расположение Азербайджана.

"Освобожденные территории также открыли новые возможности для сотрудничества. Многие страны заинтересованы в реализации проектов в Карабахе", - подчеркнул замминистра.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)