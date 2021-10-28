«Поддержка женщин-предпринимателей – важнейшая часть нашей социальной миссии», - Евгения Гашикулина, AccessBank (ФОТО)

AccessBank, лидер микрокредитования в Азербайджане, продолжает оказывать всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу.

В этот раз сотрудники банка встретились с женщинами-предпринимателями на неформальном завтраке. Во время встречи участники поделились друг с другом своим опытом в том, как вели бизнес в условиях пандемических ограничений, а также своими планами на ближайшее будущее. Особое внимание в обсуждениях было уделено проблемам, с которыми женщины сталкиваются в ведении бизнеса, об инновациях, которые они привносят в бизнес и о том, какую поддержку им может оказать финансовый партнер, коим является AccessBank.

«Для AccessBank-а, который вот уже два десятилетия занимается микрокредитованием в Азербайджане и удерживает позиции лидера в этой сфере, очень важно не просто финансировать малые и средние бизнесы, но и всячески поддерживать женщин-предпринимателей и семейные бизнесы в Баку и регионах страны. Это – наша социальная миссия. Знаете, всем сложно начать бизнес и женщины – не исключение. Почему-то женщины – предприниматели чаще слышат в свой адрес «зачем тебе это?» «не надо стараться, ничего не получится». Однако наш банковский опыт показывает, женщины – более упорны в достижении своих целей и зачастую женщины подходят к своей ведению своего бизнеса более ответственно. Сегодня мы собрались вместе, чтобы услышать обратную связь от наших партнеров, наших друзей; узнать, что может облегчить им ведение бизнеса и чем мы, как финансовый партнер, можем поддержать женское предпринимательство.» - рассказала после встречи и.о. Председателя Правления AccessBank Евгения Гашикулина.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).