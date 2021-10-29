В госбюджете на 2022 год цена азербайджанской нефти будет заложена на уровне $50

БАКУ/Trend/ - В госбюджете Азербайджана на 2022 год цена азербайджанской нефти будет заложена на уровне 50 долларов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

Отметим, что в госбюджете на 2021 год этот показатель составляла 45 долларов.

Доходы государственного бюджета Азербайджана в 2022 году, по официальным прогнозам, составят порядка 26,82 млрд манатов, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 5,4%.

Расходы госбюджета, согласно документу, прогнозируются на уровне 29,89 млрд манатов. По сравнению с 2021 годом расходы государственного бюджета также вырастут - на 4,7%.

(Автор: Садраддин Агджаев)