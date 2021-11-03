В Азербайджане предложено повысить ставки акцизов на ряд легковых автомобилей (версия 2)
В Азербайджане предложено повысить ставки акцизов на ряд легковых автомобилей (версия 2)
(первая версия в 12:18)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается повысить ставки акцизов на легковые автомобили с объемом двигателя более 3000 кубических сантиметров, с даты выпуска которых прошло более 3 лет.
Это предусматривает поправка в Налоговый кодекс, обсужденная на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламента), сообщает в среду Trend.
На эти автомобили ставки акцизов будут следующими:
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Объект налогообложения
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Ставка акциза
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- объем двигателя до 4000 кубических сантиметров
- объем двигателя до 5000 кубических сантиметров
- объем двигателя свыше 5000 кубических сантиметров
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5 600 манатов + 15 манатов за каждый кубический сантиметр для части объема двигателя 3001-4000 куб/см
20 600 манатов + 40 манатов за каждый кубический сантиметр для части объема двигателя 4001-5000 куб/см
60 600 манатов + 80 манатов за каждый кубический сантиметр для части объема двигателя свыше 5000 куб/см
В действующем кодексе ставки акциза, применяемые в настоящее время к легковым автомобилям, следующие:
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Объект налогообложения
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Ставка акциза
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Легковые автомобили:
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- объем двигателя до 2000 кубических сантиметров
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За каждый кубический сантиметр двигателя – 0,30 маната
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- объем двигателя до 3000 кубических сантиметров
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600 манатов + 5 манатов за каждый кубический сантиметр для части объема двигателя 2001-3000 куб/см
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- объем двигателя до 4000 кубических сантиметров
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5 600 манатов + 13 манатов за каждый куб/см для части объема двигателя 3001-4000 куб/см
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- объем двигателя до 5000 кубических сантиметров
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18 600 манатов + 35 манатов за каждый кубический сантиметр для части объема двигателя 4001-5000 куб/см
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- объем двигателя свыше 5000 кубических сантиметров
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53 600 манатов + 70 манатов за каждый кубический сантиметр для части объема двигателя свыше 5000 куб/см
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)