В Азербайджане предложено повысить ставки акцизов на ряд легковых автомобилей (версия 2)

(первая версия в 12:18)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается повысить ставки акцизов на легковые автомобили с объемом двигателя более 3000 кубических сантиметров, с даты выпуска которых прошло более 3 лет.

Это предусматривает поправка в Налоговый кодекс, обсужденная на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламента), сообщает в среду Trend.

На эти автомобили ставки акцизов будут следующими:

Объект налогообложения Ставка акциза - объем двигателя до 4000 кубических сантиметров - объем двигателя до 5000 кубических сантиметров - объем двигателя свыше 5000 кубических сантиметров 5 600 манатов + 15 манатов за каждый кубический сантиметр для части объема двигателя 3001-4000 куб/см 20 600 манатов + 40 манатов за каждый кубический сантиметр для части объема двигателя 4001-5000 куб/см 60 600 манатов + 80 манатов за каждый кубический сантиметр для части объема двигателя свыше 5000 куб/см

В действующем кодексе ставки акциза, применяемые в настоящее время к легковым автомобилям, следующие:

Объект налогообложения Ставка акциза Легковые автомобили: - объем двигателя до 2000 кубических сантиметров За каждый кубический сантиметр двигателя – 0,30 маната - объем двигателя до 3000 кубических сантиметров 600 манатов + 5 манатов за каждый кубический сантиметр для части объема двигателя 2001-3000 куб/см - объем двигателя до 4000 кубических сантиметров 5 600 манатов + 13 манатов за каждый куб/см для части объема двигателя 3001-4000 куб/см - объем двигателя до 5000 кубических сантиметров 18 600 манатов + 35 манатов за каждый кубический сантиметр для части объема двигателя 4001-5000 куб/см - объем двигателя свыше 5000 кубических сантиметров 53 600 манатов + 70 манатов за каждый кубический сантиметр для части объема двигателя свыше 5000 куб/см

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)