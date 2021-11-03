В Азербайджане предложено изменение в Налоговый кодекс в связи с открытием банковских счетов (версия 2)

(первая версия в 11:46)

БАКУ /Trend/ - В почтовых отделениях Азербайджана можно будет открыть банковский счет.

Это предусматривает поправка в Налоговый кодекс, сообщает в среду Trend.

Согласно изменению, юридические лица, представительство и филиалы некоммерческого юридического лица одновременно с регистрацией или после нее, другие налогоплательщики (после получения свидетельства о постановке на налоговый учет) подают заявление в налоговый орган для открытия счета в банках, других кредитных организациях и филиалах национального оператора почтовой связи.

На основании этого заявления налоговый орган не позднее, чем через два дня, выдает налогоплательщику свидетельство - дубликат. Число этих документов не ограничено, и каждый из них нумеруется.

Банки, другие кредитные организации и филиалы национального оператора почтовой связи открывают счета юридическим лицам, их филиалам и представительствам, частным предпринимателям только после предъявления свидетельства - дубликата, выданного налоговым органом (за исключением случаев открытия счетов, не связанных с предпринимательской деятельностью).

Со свидетельством - дубликатом можно открыть счет только в указанных в нем банках, других кредитных организациях и филиалах национального оператора почтовой связи.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)