В Азербайджане выпускают памятные купюры и монеты в связи с Днем Победы (Версия 2) (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - В Центральном банке Азербайджана прошла презентация памятных банкнот, выпущенных по случаю годовщины исторической Победы азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне в 2020 году под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, сообщает в четверг Trend.

Выступая на мероприятии, председатель Центрального банка Эльман Рустамов отметил, что для того, чтобы увековечить историю этой Победы, Центробанк Азербайджана выпускает памятную банкноту "ZƏFƏR" с номиналом 500 манатов, памятную монету "ZƏFƏR" из золота и серебра, а также серебряных памятных монет "Шуша", "Джебраил", "Губадлы", "Агдам", "Зангилан", "Физули", "Лачин", "Кяльбаджар", "Ходжавенд" и "Суговушан".

Было отмечено, что основными элементами дизайна памятной банкноты стали слова Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева: "Карабах - это Азербайджан!", изображение Мавзолея Вагифа, моста Худаферин, Аскеранской крепости, а также слова "День Победы 8 Ноября", "Харыбюльбюль", красные тюльпаны, непобедимые азербайджанские солдаты, а также изображение трехцветного флага Азербайджана.