Абонентская служба Azercell теперь и в разделе личных сообщений Instagram!
ООО «Azercell Telecom» всегда ориентируется на интересы своих клиентов, продолжая расширять спектр услуг, предоставляемых через цифровые каналы. Стремясь быстрее реагировать на запросы, теперь Azercell обслуживает своих абонентов и через раздел личных сообщений в социальной сети Instagram. Следует отметить, что компания запустила эту функцию на платформе Facebook 2 года назад.
Статистика доказывает, что социальные сети становятся важной частью обслуживания клиентов Azercell. С начала этого года представители Azercell ответили на вопросы более чем 213 тысяч подписчиков только в Facebook. В Instagram эта цифра приближается к 70 тысячам. Через другую популярную сеть, которой является Twitter, служба поддержки оператора в этом году получила около 3500 запросов. Представители Azercell также рассмотрели около 300 обращений на официальном YouTube-канале компании. За этот период 126 абонентов Azercell получили ответы на свои вопросы через LinkedIn.
Аудитория Azercell в социальных сетях, включая Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn и YouTube, составляет в общей сложности 784 678 пользователей. Следует отметить, что Azercell стал первым оператором мобильной связи, получившим подтвержденный статус платформы Twitter в 2012 году и социальной сети Facebook - в 2013 году. Лидирующий оператор мобильной связи, который продолжает успешно работать в социальных сетях, в 2019 году получил значок подтверждения бренда, соответствующий всем критериям проверки Instagram.
Абоненты Azercell, пользующиеся этими страницами, обеспечиваются высококачественным сервисом в режиме 24/7. В то же время последние новости об инновациях, тарифах и кампаниях, социальных проектах и услугах публикуются в аккаунтах социальных сетей Azercell.
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