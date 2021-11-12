БАКУ/Trend/- Годовая инфляция в Азербайджане в октябре ускорилась до 10 процентов.

В январе-октябре 2021 года индекс потребительских цен по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 105,7 процента, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Сообщается, что на продукты питания, напитки и табачные изделия индекс потребительских цен составил 106,7 процента, на непродовольственные товары - 104,6 процента, на платные услуги населению - 105 процентов. В октябре текущего года индекс потребительских цен составил 101,6 процента к предыдущему месяцу и 110 процентов к октябрю прошлого года.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года наблюдался рост цен на отдельные пищевые продукты, такие как гречка, печенье, макароны, мука, рис, колбасные изделия, курица, говядина, баранина, свежая рыба, творог, сметана, сгущенное молоко, сыр, яйца, масло сливочное и подсолнечное, столовый маргарин, виноград, бананы, груши, помидоры, огурцы, баклажаны, перец, капуста, картофель, лук, чеснок, чечевица, морковь, сахар и сахарная пудра, конфеты, мед натуральный, чай, кофе и какао-порошок, кола, водка.



Также наблюдается снижение роста цен в основном на мандарин, лимон, киви, гранат, айву, финики, яблоко, тыкву и на свеклу. В ценах на другие продукты питания существенных изменений не произошло.



(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)