Центральный банк Азербайджана продал на валютном аукционе свыше $88 млн

БАКУ/Trend/ - 12 ноября 2021 года Центральный банк Азербайджана провел очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда, сообщает Trend со ссылкой на официальный сайт ЦБА.

Спрос на аукционе составил 88,6 миллиона долларов США и был полностью удовлетворен.

По итогам аукциона средневзвешенный обменный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1.

Отметим, что к проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. В марте прошлого года было решено проводить внеочередные валютные аукционы в связи с возросшим спросом населения на валюту на фоне провала сделки ОПЕК+, повлекшего за собой резкое падение цен на нефть.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)