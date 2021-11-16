Получите в подарок дебетную карту TamKart, зачислив на счёт 100 AZN!

Банк AВВ предлагает уникальную возможность для приобретения TamKart. Стартовала новая кампания по дебетовым картам TamKart VISA Classic и TamKart Mastercard Standard. В рамках данной кампании до 31 декабря клиенты смогут бесплатно получить эти карты, но только в том случае, если первоначальная сумма на стандартных дебетовых картах TamKart VISA Classic и TamKart Mastercard будет составлять 100 AZN (USD, EUR).

TamKart - это комбо карта, сочетающая в себе как дебетовую, так и кредитную функции. Благодаря TamKart клиенты получают возможность производить оплату в рассрочку до 24х месяцев, а также получать кэшбэк в партнерской сети банка. Кроме того в банкоматах АВВ при обналичивании TamKart комиссия не взимается. Получить более подробную информацию и заказать Tamkart в режиме онлайн можно здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.