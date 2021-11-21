Иран ведет переговоры о свопе газа из Туркменистана в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет большой потенциал в энергетическом секторе.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на Shana, сказал министр нефти Ирана Джавад Оуджи после встречи с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.
По словам Оуджи, сегодня Иран и Азербайджан достигли хороших договоренностей в газовой сфере.
Он заявил, что обсуждались вопросы разработки нефтяных месторождений в Каспийском море.
"Надеемся, что соглашение будет подписано в ближайшие недели после сегодняшней встречи экспертов", - сказал министр нефти Ирана.
Он отметил, что проведены переговоры по своповым поставкам газа из соседних стран, в том числе из Туркменистана в Азербайджан.
(Автор: Эльнур Багишев. Редактор: Эльдар Пашаев)
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