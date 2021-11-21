Проект железной дороги Решт-Астара важен для Ирана и Азербайджана - министр

Экономика 21 ноября 2021 17:12 (UTC+04:00)
Проект железной дороги Решт-Астара важен для Ирана и Азербайджана - министр

БАКУ /Trend/ - Проект железной дороги Решт-Астара в северной иранской провинции Гилян очень важен для Ирана и Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасеми на встрече с делегацией во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

По его словам, проект представляет важность, так как эта железная дорога расположена в одном из важных международных коридоров (Север-Юг).

"В рамках визита азербайджанской делегации в Тегеран для подведения итогов по этому поводу пройдут обсуждения", - сказал Рустам Гасеми.

Министр отметил, что вложены инвестиции в строительство железнодорожного терминала в иранской Астаре. Часть этого терминала уже построена, а для строительства остальной части будет принято решение на совещании в Астаре. После этой встречи в Баку состоится заседание совместной комиссии двух стран.

"Между двумя странами пройдут обсуждения по пассажирскому железнодорожному маршруту Нахчыван-Мешхед, а также по транспортному и транзитному сотрудничеству. Увеличится количество грузовых автомобилей, курсирующих между двумя странами. Соглашение о создании коридора от Персидского залива до Черного моря является решающим и важным. Пройдут обсуждения и по морскому сотрудничеству. Я надеюсь, что между двумя странами будет достигнута договоренность об устранении некоторых существующих барьеров в сфере автомобильного транспорта", - сказал он.

Рустам Гасеми отметил, что Иран экспортирует автомобили в Азербайджан в форме CKD. Он заявил, что в прошлом году в Азербайджан было экспортировано 400 автомобилей, а в этом году - более 1,4 тыс., и автомобилестроительная компания Irankhodro готова производить 30 процентов этого объема в Азербайджане.

По его словам, пройдут обсуждения по развитию автомобильной промышленности Ирана в Азербайджане, совместному производству и экспорту автомобилей в соседние страны.

"Автомобилестроительная компания Irankhodro намерена производить в Азербайджане различные грузовые автомобили и автобусы. Иранские компании могут реализовать ряд совместных проектов в области дорог и градостроительства в Азербайджане. Иран хочет, чтобы товарооборот с Азербайджаном достиг максимума. Мы планируем достичь ряда договоренностей, которые будут подписаны на следующем заседании комиссии", - сказал Рустам Гасеми.

(Авторы: Сара Риязи, Эльнур Багишев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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