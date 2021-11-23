Кабмин Азербайджана внес изменения в постановление "О нормах командировочных расходов"
БАКУ /Trend / - Кабмин Азербайджана внес изменения в постановление "О нормах командировочных расходов".
Как сообщает Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно изменениям, гостиничные расходы сотрудников Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики, обеспечивающих безопасность во время внутренних визитов, будут возмещены в соответствии с фактическими расходами на основании подтверждающих документов.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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