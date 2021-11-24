Кредит под залог депозита от Yelo Bank

БАКУ/Trend/ - Придерживаясь своей основной идеи «Клиент прежде всего», Yelo Bank представляет обновленный продукт «Кредит под залог депозита» на выгодных условиях. Таким образом, клиенты смогут использовать до 90% суммы кредита в Yelo Bank в 3-х формах: потребительский кредит, кредитная линия или кредитная линия по карте.



Годовые процентные ставки по продуктам следующие:

Кредит наличными - годовая процентная ставка по депозиту + 3%

Кредитная линия - годовая процентная ставка по депозиту + 5%

Кредитная карта - 20% годовых.

Денежные средства по данному продукту доступны до конца срока депозита.

В настоящее время на депозите Yelo Sabit можно зарабатывать до 10,5% годовых. Также есть возможность получать доход по подарочной карте каждый месяц или в конце периода. Количество вкладов не ограничено, продление происходит автоматически. Максимальный срок вкладов - 36 месяцев.

Иными словами, вы можете сделать вклад в Yelo Bank на выгодных условиях, а если вы нуждаетесь в денежных средствах, то можете получить кредит на их основе без потери начисленных процентов по вашему депозиту.

С помощью кредитного калькулятора на нашем сайте вы можете рассчитать ежемесячный платеж и заказать желаемую сумму.

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Yelo Bank - яркий банкинг.