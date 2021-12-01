На станции метро ”Ходжасан" в Баку завершаются строительно-монтажные работы (ФОТО)(версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Завершаются строительно-монтажные работы на станции метро, которая строится на территории электродепо в бакинском поселке Ходжасан.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

"Она станет 27-й по счету станцией Бакинского метрополитена, в том числе второй наземной. Длина платформы, рассчитанной на составы из семи вагонов, составляет 144 метра. Завершены строительно-монтажные работы. В скором времени здесь начнутся облицовочные работы. Платформу и вход на станцию соединит переход протяженностью 59 метров. Монтаж эскалаторов уже завершен", - сказал Мамедов.

По его словам, большая часть облицовочных работ завершена.

"Напольное покрытие станции будет выполнено из итальянского и украинского гранита. Завершается отделка вестибюля станции общей протяженностью 165 метров и служебных помещений. Станция метро ”Ходжасан"будет готова в скором времени", - сказал Бахтияр Мамедов.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)