Минтруда Азербайджана обеспечило еще одну группу ветеранов Отечественной войны высокотехнологичными протезами (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ / Trend / - Министерство труда и соцзащиты населения Азербайджана обеспечило еще одну группу ветеранов 44-дневной Отечественной войны высокотехнологичными протезами.

Как сообщает Trend со ссылкой на минтруда, ветераны с ампутированными нижними или верхними конечностями сначала прошли этап подготовки к протезированию в центре протезно-ортопедического производства и реабилитации Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве. Затем их обеспечили высокотехнологичными, современными электронными протезами 4-го поколения.

Согласно поручению Президента Ильхама Алиева, с декабря 2020 года министерство проводит работу по обеспечению военнослужащих, потерявших конечности в боях за территориальную целостность, высокотехнологичными электронными протезами. 164 военнослужащих уже обеспечены 172 современными электронными протезами 4-го поколения.

149 из них - это ветераны, потерявшие нижние конечности. Предоставленные им высокотехнологичные протезы типа "Genium" отличаются функциональностью. Протез позволяет пользователю свободно и уверенно передвигаться без вспомогательных средств, ходить по неровным поверхностям, беспрепятственно предвигаться в различных пространствах, более точно регулировать движение.

Остальные 15 ветеранов, потерявших верхние конечности, обеспечены протезами "Ossur Touch Bionics". Эти протезы позволяют людям с ампутированными верхними конечностями быстрее и легче интегрироваться в социальную жизнь с помощью специального программного обеспечения. Биоэлектрическая ручная расческа "Ossur i-Limb Ultra" имеет 18 различных вариантов захвата. В комплект также входят 6 силиконовых перчаток разных цветов и размеров по выбору пользователя.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)