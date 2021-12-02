Муганбанк обновил корпоративный сайт

БАКУ/Trend/ - С целью предоставления клиентам высококачественного сервиса, ОАО «Муганбанк» обновил дизайн веб-сайта https://muganbank.az/ru/ . Обновленный сайт полностью соответствует мировым и корпоративным стандартам, выполнен в совершенно новом дизайне, предоставляя клиентам подробную информацию о продуктах и услугах банка. Одним из преимуществ нового сайта является высокая функциональность и удобная навигация.

ОАО "Муганбанк" - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 23 филиалов и 10 отделений ОАО "Муганбанк " в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО "Муганбанк" сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по Международному Развитию (USAID), Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Международная Финансовая Корпорация (IFC) Инвестиционный Фонд США - World Business Capital (WBC), Корпорация Частных Зарубежных Инвестиций (OPIC) и Исламская корпорация развития частного сектора (ICD). The Green for Growth Fund (GGF), Европейский Фонд по Юго-Восточной Европе (EFSE) и Механизм круглого стола банкиров инициативы "Один пояс и один путь" (BRBR), инициированный Промышленным и коммерческим банком Китая (ICBC).