Для привлечения потенциальных инвесторов в Агдамский промпарк завершаются переговоры с 4 предприятиями – Сахиб Алекперов (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 10:57)

БАКУ /Trend/ - Для привлечения потенциальных инвесторов в Агдамский промышленный парк завершаются переговоры с четырьмя предприятиями.

Как передает Trend, об этом сказал в понедельник первый заместитель министра экономики Сахиб Алекперов на конференции «Возможности инновационного развития освобожденных территорий».

По его словам, создание промышленных парков является одной из сфер, обладающей широкими возможностями для обеспечения инновационного экономического развития.

Первый замминистра напомнил, что Агдамский промышленный парк был создан указом Президента Азербайджана от 28 мая 2021 года.

«Из 190 гектаров территории промпарка в городе Агдам от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены 76 гектаров. Ранее министр экономики Микаил Джаббаров сообщал, что в Агдамском промпарке завершена организация социальной зоны. Здесь для резидентов созданы офис контейнерного типа, общежитие, медпункт, аптека, магазин и столовая, на территории проложены асфальтовая дорога, водопровод. Для освещения здесь используются солнечные панели. Переговоры, которые ведутся по проектированию и с четырьмя предприятиями по привлечению потенциальных инвесторов, близятся к завершению», - сказал Алекперов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)