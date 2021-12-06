В Карабахе создаются инновационные финансово-банковские услуги (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана началась работа по созданию инновационных финансово-банковских услуг.

Как передает Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов на научно-практической конференции на тему «Возможности инновационного развития освобожденных территорий».

Он отметил, что проводится работа для возвращения в родные места людей, которые 30 лет жили мечтой увидеть свои земли.

«Работы, которая должна быть проведена в этом направлении, еще много, и каждый из нас должен сделать так, чтобы, обеспечив инновации во всех сферах, повысить эффективность проводимой работы, добиться еще больших результатов», - сказал замминистра экономики.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)